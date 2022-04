Kunst, Koi und Kamelien

Im Rahmen einer Kooperation laden die Kunsthalle Bremen und die botanika zu einem Atelierkurs für Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 21 ein. Inhaltlich wird sowohl in der botanika zu Artenvielfalt und Naturmotiven als auch in der Kunsthalle gearbeitet, wo die farbgewaltigen Fotografien von Richard Mosse, sowie Werke und Naturdarstellungen aus 700 Jahren Kunstgeschichte Anregungen und Inspiration für eigene Werke liefern. Den Abschluss bildet eine Präsentation der entstandenen Arbeiten in beiden Institutionen.

Der Kurs findet immer samstags und sonntags vom 14. Mai bis zum 5. Juni statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte richten ihre Anmeldung bitte an bildung@kunsthalle-bremen.de.