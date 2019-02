© Kultur Vor Ort Kunst mit Stock und Stein

In der Projektwoche erkunden Kinder von 6 bis 12 Jahren unter fachlicher Anleitung das Apfelkulturparadies und erhalten Einblicke in die Kunstrichtung der Landart. Naturmaterialien werden gesammelt, sortiert und in neue Formen gebracht. Stöcke können schweben und Bäume bekommen „neue“ Gesichter. Bei schlechtem Wetter wird im Kinder- und Jugendatelier im Atelierhaus Roter Hahn gearbeitet.

Kosten 20 €, erm. 12 €, Information und Anmeldung unter 0421-98997017