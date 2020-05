× Erweitern © Kultur vor Ort e.V. Kunst to Go für Kinder

Nun beteiligt sich auch das Mobile Atelier an der Aktion, die im Atelierhaus Roter Hahn gestartet wurde. Eine Tüte mit neuen Kunstmaterialien und den dazugehörigen Anleitungen für jedes Kind steht immer Montag zum Abholen in der Rostocker Straße bereit. Enthalten sind z. B. Federn, die angemalt und zu großen Flügeln zusammengesetzt werden, oder fliegende Mondraketen zum Selberbauen. Manchmal befinden sich in den Tüten auch noch kleine Überraschungsgeschenke.