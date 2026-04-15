× Erweitern © Manja Herrmann Kunst vor der Halle

Auch im Sommer 2026 entsteht direkt vor der Kunsthalle Am Wall ein kostenfreies, offenes Atelier für alle. Staffeleien, Zeichenmaterialien sowie hilfsbereite, ehrenamtliche Mitglieder des Kunstvereins stehen bereit, um allen Interessierten zwanglose, kreative Kunsterlebnisse unter freiem Himmel zu ermöglichen.

Kostenfrei, ohne Anmeldung, für alle Altersgruppen.