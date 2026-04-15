Kunst vor der Halle

bis

Kunsthalle Bremen Am Wall 207, 28195 Bremen

Auch im Sommer 2026 entsteht direkt vor der Kunsthalle Am Wall ein kostenfreies, offenes Atelier für alle. Staffeleien, Zeichenmaterialien sowie hilfsbereite, ehrenamtliche Mitglieder des Kunstvereins stehen bereit, um allen Interessierten zwanglose, kreative Kunsterlebnisse unter freiem Himmel zu ermöglichen.

Kostenfrei, ohne Anmeldung, für alle Altersgruppen.

Info

Kunsthalle Bremen Am Wall 207, 28195 Bremen
Kreatives
bis
Google Kalender - Kunst vor der Halle - 2026-05-31 14:00:00 Google Yahoo Kalender - Kunst vor der Halle - 2026-05-31 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kunst vor der Halle - 2026-05-31 14:00:00 Outlook iCalendar - Kunst vor der Halle - 2026-05-31 14:00:00 ical