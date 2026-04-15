Kunst vor der Halle
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Kunsthalle Bremen Am Wall 207, 28195 Bremen
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© Manja Herrmann
Kunst vor der Halle
Auch im Sommer 2026 entsteht direkt vor der Kunsthalle Am Wall ein kostenfreies, offenes Atelier für alle. Staffeleien, Zeichenmaterialien sowie hilfsbereite, ehrenamtliche Mitglieder des Kunstvereins stehen bereit, um allen Interessierten zwanglose, kreative Kunsterlebnisse unter freiem Himmel zu ermöglichen.
Kostenfrei, ohne Anmeldung, für alle Altersgruppen.
Info
Kunsthalle Bremen Am Wall 207, 28195 Bremen
Kreatives