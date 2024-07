Zum ersten Mal bringt das Team von RESIDANCE in Tenever, einem Standort der QUARTIER gGmbH, in diesem Sommer mit dem Kunstfestival Tenever drei Tage lang ein vielfältiges und spannendes Programm in den Bremer Osten und macht Kunst für alle kostenlos erfahrbar! Große wie kleine Besucher:innen sind eingeladen, von Freitag 30. August, bis Sonntag, 1. September, Performances und Gastspiele „on stage“ zu erleben und bei Workshops zu Tanz und Bewegung, Afrodance, Breaking, Zirkus, Theater, Nähen, Comic, Sound, Siebdruck und mehr selbst zu Akteur:innen zu werden. Die freie Fläche zwischen Hochhäusern, dem OTeBad und dem Tanzsaal von RESIDANCE zu einem Raum, in dem es viel zu entdecken gibt.

Eröffnet wird das Festival am Freitag um 16 Uhr mit einem All Style Dancebattle in den Kategorien „2 vs. 2 Kids“ und „1 vs. 1 Advanced“. Sachpreise und Preisgelder warten. Interessierte können sich ab sofort unter residance@quartier-bremen.de anmelden. Das Warm-Up beginnt um 15 Uhr. Gegen 21:30 Uhr soll der Battle enden. Publikum ist willkommen.

Am Samstag geht es ab 10 Uhr weiter mit Selbstverteidigung für Frauen mit Kung-Fu-Lehrerin Deborah von Teubern und Clownerie für Kinder. Im Laufe des Tages lädt unter anderem Comic-Künstler Jeff Hemmer zu einem offenen Workshop für alle ein. Mit einfachsten Mitteln entstehen lustige Tiere, bewegte Gesichter und eigene Comicfiguren. Wer will, kann auch gleich einen kurzen Comic zeichnen. Keine Zeichenerfahrung notwendig! Bei der interaktiven Klanginstallation und Performance von Musiker und Klangforscher Manuel Scuzzo lernen die Gäste seltene Klangteppiche, außergewöhnliche Tonleitern oder einzigartige Klangskulpturen kennen. Weiterhin wird das Zirkustheaterstück OMÂ von Roxana Küwen Arsalan / Cie bolbol gezeigt. Es erzählt vom imaginären Treffen zweier Großmütter, einer iranischen und einer ostfriesischen. Anlass für ihre Enkelin, sich mit dem Zufall ihrer Herkunft und ihren Privilegien auseinanderzusetzen.

× Erweitern © Christophe Reynaud de Lage Kunstfestival Tenever - Roxana Küwen Arsalan / Cie bolbol

Am Sonntag ist Dance Day. Ab 11 Uhr wird es Tanz-Workshops für Kinder und Jugendliche geben. Außerdem ist von 13 bis 16 Uhr ein Urbanscreen-Workshop für junge Menschen im Live-TikTok Format geplant. Dabei kann jeder, der möchte, einen acht Sekunden dauernden Film aufnehmen, der dann im Tanzsaal von RESIDANCE gestreamt wird. Neben den Tanz-Angeboten können Besucher:innen aber auch wieder Siebdruck ausprobieren oder bei Modedesignerin Malen Rodriguez die Grundlagen des Nähens erlernen. Um 16 Uhr ist am Sonntag dann Schluss.

An allen drei Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt.