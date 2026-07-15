Kunstfestival Tenever: Trio Mio

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Marktplatz Tenever Koblenzer Str. 3, 28325 Bremen

Fliegende Keulen und schwerelose Geschichten warten beim Circus-Theater unter freiem Himmel auf die Gäste.

Wer sagt, dass die Schwerkraft nicht verhandelbar ist? Das „Trio Mio“ schlägt seine Zelte auf dem Marktplatz in Tenever auf und nimmt kleine und große Zuschauer:innen mit in eine Welt voller Leichtigkeit. Hinter dem Trio stecken die Artisten Martin Bogus, Paul Wallner und Merle Freund. Mit ihrem mobilen Circus-Theater verknüpfen sie atemberaubende Akrobatik, rasantes Diabolospiel und wirbelnde Jonglage mit humorvollen kleinen Geschichten.

Einfach vorbeikommen, staunen und mitlachen – der Eintritt ist frei.

Info

Marktplatz Tenever Koblenzer Str. 3, 28325 Bremen
Dies & Das, Festivals, Kostenfrei, Theater & Tanz
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