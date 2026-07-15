Kunstfestival Tenever: Wirbelwind

Ein sanftes Pusten, ein plötzliches Sausen und jede Menge Wirbel: Zum Finale des 3. Kunstfestivals Tenever wird der Marktplatz zur Bühne für moderne Bewegungskunst, die speziell auf junges Publikum zugeschnitten ist.

Das Bremer Kollektiv Pretty Playful Productions präsentiert unter der Leitung von Johanna Schlösser und Miriam Röder sein brandneues Stück „Wirbelwind“ unter freien Himmel. Zusammen mit dem Musiker und Performer Felix Reisel entsteht ein spielerisches, offenes Tanztheater.

Die Inszenierung lädt Kinder dazu ein, die Welt mit allen Sinnen zu entdecken. Ein wunderbarer, inspirierender Ferienausklang für Familien, die Lust auf ungewöhnliche Begegnungen und kreativen Wind im Alltag haben.

Einfach vorbeikommen und staunen – der Eintritt ist frei.