Am Sonntag bieten diverse Aussteller:innen handgefertigte Schönes und Nützliches an. In gemütlicher Atmosphäre können Familien Papier- und Holzarbeiten, Schmuck, weihnachtliche Deko, Produkte aus der Ökologiestation und vieles mehr bestaunen und erstehen. Für das leibliche Wohl sorgen Kaffee und Kuchen.