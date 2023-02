KunstIntensiv in den Herbstferien

Malen, Zeichnen & Acryl auf Leinwand: In diesem Kurs vom 23. bis zum 27. Oktober finden Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren heraus, welche Künstler:in in ihnen steckt. Los geht es mit einer gemeinsamen kreativen Aktivität und danach kann individuell am eigenen Werk weiter gearbeitet werden.Ob Skizzen, experimenteller Malerei und Acrylfarben - neben speziellem Papier für Acrylfarben stehen Tempera- und Transparentmalfarben, Ölpastell- und Pastellkreiden zur Verfügung. Die Teilnehmer:innen können selbst entscheiden, was sie ausprobieren möchten und ihrem eigenen Zeitbedürfnis nachgehen.

Die Kursgebühr beträgt 235€ inkl. Materialien und Biotee; ca. 8 Kinder & Jugendliche