Die Kunstköpfe ist ein Forum für alle ab 16 Jahren, die Spaß am Entdecken, am Ausprobieren und am Kennenlernen von Kunst haben. Hier erleben die Jugendlichen, wie viel die Kunsthalle und ihre Ausstellungen mit einem selbst zu tun hat und wie man sich hier selbst verwirklichen kann. Die Treffen finden immer am 1. und 3. Dienstag eines Monats statt, außer in den Ferien.

Die Teilnahme ist für Mitglieder im Kunstverein Bremen kostenfrei, Nicht-Mitglieder zahlen 4 Euro. Eine Anmeldung unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender ist erforderlich.