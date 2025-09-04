× Erweitern © Navi Carolay Ugarte Kunstpause

Nachwuchs-Künstler:innen ab 7 Jahren können immer donnerstags bis zu den Herbstferien spielerisch Kunst erfahren.

"KunstPause" heißt das Projekt, das als Sommerferien-Angebot begann. Zusammen mit den Künstler:innen Navi Carolay Ugarte und Moritz Röber können die Kinder mit verschiedenen Techniken und Materialien experimentieren und so spielerisch Kunst erfahren. Im Sommer sind unter anderem Kreidezeichnungen und großflächige Kunstwerke aus Kreide im Außenraum entstanden. Aber auch Collage, Acryl- oder Aquarellfarben und mehr können die Teilnehmenden ausprobieren. Die Kunstwerke, die im offenen Kinderatelier entstehen, werden zum Abschluss des Projektes im Rahmen einer Präsentation im Atelier gezeigt.

Anmeldungen für das kostenlose Angebot sind telefonisch und per E-Mail möglich.