Kunstpreis Delmenhorst 2025

Der Kunstpreis Delmenhorst feiert diesen Sommer Premiere: Nach der Gründung im vergangenen Jahr wird der Preis zur Förderung junger Gegenwartskunst nun erstmalig vergeben. Die Ausstellung zeigt die preisgekrönten Abschlussarbeiten dreier Kunsthochschulabsolvent:innen.

Im Zentrum der Ausstellung der drei medienübergreifend arbeiten­den Künstler:­innen stehen Videos, in denen poetische Filmaufnahmen auf digital verwobene Realitäten und animierte Welten treffen. Während Vanessa Amoah Opoku migrantische Familien­geschichten in ihrer zwischenmenschlichen Vielschichtig­keit beleuchtet, nähert sich Tomás Maglione einer Gemeinschaft von Planespottern, die in ihrer Freizeit Flugzeuge beobachten und fotografieren und legt individuelle Sehnsüchte frei. Der Künstler Fynn Ribbeck beschäftigt sich in seinen Videoarbeiten und Skulpturen mit dem Leben und den Träumen der Menschen in totalitären Systemen und offenbart auf beklemmende Weise das Potenzial dieser freiheitsfeindlichen Mächte, jeden Lebensbereich zu durchdringen.

Die Ausstellung kann vom 21. Juni bis zum 7. September 2025 in den Räumen der Galerie besucht werden.

Eintritt: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 4,50 Euro

Öffnungszeiten: Di - So 11 - 17, Do 11 - 20 Uhr, an Feiertagen abweichend