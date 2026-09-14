Dein Kunstwerk aus der Druckpresse

× Erweitern © Gabriele Kroll Drucken, Focke-Museum

Im Ferien-Workshop mit der Künstlerin und Pädagogin Gabriele Kroll werden Kinder ab 6 zu Druckkünstler:innen.

Angeregt von den schönen Jugendstil-Ornamenten im Haus Riensberg oder anderen tollen Motiven aus dem Focke-Museum gestalten sie ihre eigenen Druckvorlagen. Tolle Kunstwerke zum Mitnehmen entstehen durch verschiedene Techniken mit und ohne Druckpresse.

Alle Materialien werden gestellt. Bitte ein kleines Frühstück und etwas zu trinken mitbringen und ziehe Kleidung an, die auch mal bunt werden darf. Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach Anmeldung.