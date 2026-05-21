Kunterbunte Gartenzeit

× Erweitern © Charline Alcantara Kunterbunte Gartenwelt

Im kreativen Workshop unter freiem Himmel dreht sich alles um Farben, Fantasie und Natur. Kinder ab 6 Jahren malen und zeichnen direkt draußen im Grünen, lassen sich von Blumen, Bäumen und Sommerstimmung inspirieren und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ganz ohne Leistungsdruck entsteht hier ein entspannter Ferienvormittag voller Kunst, Natur und kleiner Auszeiten vom Alltag.

Die Teilnahme kostet 35 Euro inklusive Picknick und aller Materialien nach Anmeldung unter 0157-58156072.