Kunterbunter Kindermorgen

Um 9:30 gibt es eine Ankommenszeit, wo gespielt, geredet, getrunken und gesnackt werden kann. Um 10 startet der Gottesdienstteil, der immer gleich abläuft, sodass Kinder die Abläufe, Lieder und Sprüche kennen und mitmachen und selber machen können. Es wird eine biblische Geschichte erzählt, zu der anschließend geredet, gespielt und gebastelt wird. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 5 Jahren, ohne Begleitung ihrer Eltern.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.