Kunterbunter Sommerspaß

Im Ferienprogramm backen Kinder ab 4 Jahren leckere Muffins und verzieren ihren eigenen Lego-Baustein-Kuchen und Muffins bunt und kreativ. Mit Streuseln, süßen Toppings und vielen tollen Ideen wird alles richtig schön und lecker.

Da wird gerührt, gebacken, verziert und genascht. Selbstverständlich darf jedes Kind am Ende seine Kunstwerke mit nach Hause nehmen.

Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung per Mail oder Telefon.