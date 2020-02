Kurs aufs Unbekannte

× Erweitern © Sabrina Nisius Workshop DSM

In der Ferienaktion gehen Kinder von 8 bis 12 Jahren auf eine spannende Forschungsreise: Mit welchem Schiff möchte ich fahren? Was ist mein Ziel und was werde ich auf meiner Fahrt erleben? Wem werde ich wohl begegnen: Tieren, Schätzen oder Stürmen?

Dabei lernen sie die Bedeutung von Seekarten kennen, vor allem, wenn man mit dem Schiff in ein unbekanntes Gebiet wie die Arktis fährt. Gemeinsam untersuchen sie Karten aus verschiedenen Zeiten und finden heraus, welche Geheimnisse sich hinter den Symbolen, Ziffern, Worten und Farben verbergen. Was bedeuten sie und worauf weisen sie hin? Im Anschluss gestalten die Teilnehmenden eine eigene Wunschtraum-Expeditionskarte.

Treffpunkt: Eingang Sonderausstellung, 3 Euro pro Kind, Anmeldung bis 30.03. per E-Mail oder telefonisch.