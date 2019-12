Und deine Ikone?

× Erweitern ©Marcus Meyer Kunsthalle Bremen - Kunst unlimited - Tierischer Aufstand

Im Museumskurs mit Vanessa Hartmann werden Schulkinder nachmittags spielerisch und zu wechselnden Themen an große Kunst herangeführt. Im Atelier lernen sie, mit unterschiedlichen Materialien ihre eigenen Kunstwerke zu erschaffen: Bilder auf Leinwand, ein eigenes Künstlervideo, eigene Künstlerbücher, eine Porträtbüste oder Drahtobjekte entstehen in diesem Kurs und werden am letzten Termin in einer eigenen Ausstellung präsentiert.

Kosten: € 90,- Kind(er) / € 80,- Kind(er) Mitglied

Anmeldung erforderlich unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender