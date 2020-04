Mit Schwung ins Bild

× Erweitern © KunstAtelier Exprimendi Kinder machen Kunst, Exprimendi

Im Kurs lernen Kinder zwischen 4 und 7 Jahren das Malen, Zeichnen und Drucken nicht im Sitzen - sondern in Bewegung, auch um die Tische, an der Wand oder im Raum. So kommt Schwung ins Atelier und in die Bilder. Dabei lernen die Teilnehmerïnnen verschiedene Techniken kennen und probieren sie selbst aus.

Der Kurs für maximal 6 Kinder findet an 6 aufeinanderfolgenden Donnerstagen statt, die Teilnahme kostet 58 Euro inkl. Materialien, nach Anmeldung per E-Mail.