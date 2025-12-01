Kurt und Wilma feiern Geburtstag

× Erweitern © Kurt & Wilma Kurt und Wilma, Geburtstag

Was für ein Fest! Für Kurt und Wilma gibt es nichts aufregenderes, als zu feiern. Ihr Lieblingsfest, Geburtstag, wollen sie wie immer richtig schön gestalten. Schon bei der Vorbereitung tauchen erste Probleme auf. Doch als die Girlande erstmal hängt, stürzen sie sich begeistert in Spiele, Tanz und Süßes. Ob es auch ein Geschenk gibt?

Der Eintritt kostet 7 Euro, Tickets können über die Veranstaltungswebseite gekauft werden.