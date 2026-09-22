Kuscheltiere auf Weltreise

× Erweitern © Klimahaus Bremerhaven Kuscheltierführung

Sie heißen Otti, Löffelchen oder Schnuffel und sind überall dabei, wenn ihre jungen Besitzer:innen das wollen: Kuscheltiere sind als flauschige Spielzeuge meist beste Freunde der Kinder und bekommen nicht selten eine eigene Persönlichkeit. Daher ist es nur logisch, wenn das Klimahaus nun in den Herbstferien eine Entdeckungstour auf dem achten Längengrad speziell für Kinder und ihre Lieblingsstofftiere anbietet.

Von einem Guide geleitet, geht es auf eine Reise durch verschiedene Klimazonen, von der eisigen Antarktis über die Wärme Samoas bis zur einzigartigen Landschaft der Hallig. Unterwegs wird kindgerecht erklärt, was es mit den einzelnen Stationen auf sich hat, ergänzend gibt es spannende Fakten und jede Menge Aha-Momente. Fotostopps für die volljährigen Begleitpersonen der Kinder, um die schönsten Szenen der Tour festzuhalten, sind ebenfalls eingeplant.

Das Programm kostet für Kinder 17,50 Euro inkl. Eintritt, Erwachsene zahlen 22,50 Euro für das Tagesticket. Eine Anmeldung auf der Website ist bis zum 14. Oktober möglich.