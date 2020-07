La Strada 2020

× Erweitern © Jan Maris Fotografie La Strada

Das internationale Fest der Straßenkünste, das jeden Sommer an mehreren Tagen und Orten das Bremer Publikum verzückt, musste für dieses Jahr zwar einiges auf den Kopf stellen und neu denken. Aber jetzt steht das Konzept für die Corona-Edition - und verspricht ein AHA-Erlebnis der Extraklasse: Nämlich mit Abstand, Hygiene und Alltagsmaske ;).

Vom 4. bis zum 6. September wird der schöne Knoops Park in St. Magnus zur Freilichtbühne für Ausnahmeartisten, Luftakrobaten, Clowns und Comedians, und dann gibt es an drei Tagen rund zweieinhalb Stunden Straßentheater auf der grünen Wiese.

In der idyllischen Parkanlage ist freilich nicht so viel Platz, wie sonst in Bremens Innenstadt, weshalb die Besucherzahl begrenzt ist. Um dies zu organisieren, gibt es einen Ticketvorverkauf. Die Höhe des Eintrittspreises zwischen 5 und 50 Euro können die Zuschauerïnnen bei der Buchung selbst wählen: Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 0421-363636 erhältlich.