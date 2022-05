La Strada Gala

Vom 9. bis 12. Juni begeistert Internationales Straßentheater in den Wallanlagen und auf dem Marktplatz sein Publikum. Am 11. und 12. Juni, jeweils ab 20.30 Uhr, gibt es die Highlights des Festivals in einer Show in der Bremer Shakespeare Company zu sehen. Als Ergänzung zum Angebot tagsüber in der Stadt präsentieren die Künstler:innen den Zauber des Straßenzirkus in einer einzigartigen Bühnenshow. Moderatorin Jessy James LaFleur führt das Publikum durch den Abend.

Die Tickets für die Gala sind ab 22 bis 29 Euro an der Abendkasse erhältlich oder im Vorverkauf in der Stadtbibliothek, Am Wall 201, Dienstag bis Freitag 15-18 Uhr, Samstag 12-16 Uhr; online bei der bremer shakespeare company oder telefonisch unter 0421 - 500 333.