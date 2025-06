× Erweitern © manoAmano La Strada, Kinematos

Das argentinische Akrobatik-Duo ManoAmano zeigt in sechs Metern Höhe spannende und dynamische Kunststücke. "Hand in Hand" verwandeln die Künstler:innen traditionelle Bodenakrobatik in Stunts in der Luft und schaffen so ein traumhaftes Erlebnis. Mit süßem Humor zeigen sie kraftvolle Akrobatik in einfachen, fesselnden Szenarien. ManoAmano können zwar nicht fliegen, aber sie versuchen es immer wieder.

Der Eintritt ist frei!

Bremens internationales Festival der Straßenkunst verzaubert vom 12. bis 15. Juni 2025 an verschiedenen Orten in der Innenstadt.