Lachen, Staunen – Zauberei!
bis
Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen
Sobald der Zauberkünstler Tim Jantzen seinen Zauberstab schwingt, passieren magische Dinge: Spielkarten verwandeln sich, Ketten verknüpfen sich und der Zauberstab nimmt seltsame Formen an. Familien erleben ein interaktives Zauber-Abenteuer voller Überraschungen, in dem es auch allerhand zu lachen gibt!
Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro. Bitte wahlweise telefonisch oder per E-Mail anmelden.
Info
Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen
Dies & Das