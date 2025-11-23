Lachen, Staunen – Zauberei!

bis

Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen

Sobald der Zauberkünstler Tim Jantzen seinen Zauberstab schwingt, passieren magische Dinge: Spielkarten verwandeln sich, Ketten verknüpfen sich und der Zauberstab nimmt seltsame Formen an. Familien erleben ein interaktives Zauber-Abenteuer voller Überraschungen, in dem es auch allerhand zu lachen gibt!

Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro. Bitte wahlweise telefonisch oder per E-Mail anmelden.

Info

0421-16038555
