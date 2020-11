Lachen und Lernen bilden ein Traumpaar

Die Bildungsberatung Ankum bietet in Kooperation mit der Gesellschaft für Ganzheitliches Lernen e.V. Köln einen Online-Zertifikatslehrgang an, der sich an Eltern, Lehrerïnnen oder Erzieherïnnen richtet. Der Lehrgang qualifiziert die Teilnehmenden das Erziehen und Lernen nach den neuesten Erkenntnissen der Gelotologie (Lachforschung) und der Hirnforschung zu optimieren. Er besteht aus vier Lehrgangsblöcken, die jeweils immer von 9 bis 13 Uhr stattfinden.

Die Termine in der Übersicht:

17. Februar: Evolution und Medizin des Lachens

6. März: Kulturgeschichte und Soziologie des Lachens

14. April: Die Pädagogik des Lachens

17. April: Vielfalt und Verwandte des Lachens

Am Ende des Lehrgangs erhält jeder und jede das Zertifikat der Gesellschaft für ganzheitliches Lernen e.V. (ISO Norm 9001). Es ist ein Baustein, die Eintrittskarte auf dem Weg zum Gütesiegel „Ganzheitlich Lernen“.

Es referiert Frau Dr. päd. Charmaine Liebertz, Erziehungswissenschaftlerin, Institutsleiterin der Gesellschaft fürganzheitliches Lernen e.V. und Autorin von zahlreichen pädagogischen Fachbüchern.

Die Kosten belaufen sich auf 350 Euro inklusive Unterlagen und Zertifikat. Um eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird gebeten. Der Zugangslink zur ersten Veranstaltung wird nach Zahlungseingang zugeschickt.

Evolution und Medizin des Lachens

Die Frage weshalb Menschen überhaupt lachen und welche Überlebensvorteile es ihnen im Laufe der Evolution gebracht hat, beantworten Evolutionsbiologen und Mediziner unterschiedlich. Deren interessante Forschungsergebnisse stehen im diesen Lehrgangsblock im Mittelpunkt.

Die Schwerpunkte:

Die Evolution vom Affen zum Bipeden

Die Anthropologische Aufgaben des Lachens

Lachen ist gesund!

Kulturgeschichte und Soziologie des Lachens

Eine Reise in die Kulturgeschichte des Humors - von der Zahnhygiene zum großen Diktator - eröffnet ernste und lustige Seiten. Die Teilnehmerïnnen erfahren, welche soziologischen Regeln gelten, wann wer mit wem über was lacht. Darauf folgen die soziologischen Funktionen des Lachens. Zum Schluss geht es um die Frage, warum Lachen und Lernen ein Traumpaar sind.

Die Pädagogik des Lachens

Lachen ist ein effektiver Lernpartner. Warum und worüber lachen Kinder? Kann Humor erlernt werden? Welche Entwicklungsstufen der kindlichen Humorentwicklung gibt es? Welche Grundlagen und Grenzen sind für eine humorvolle Erziehung zu beachten? Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit dem Lachnetzwerk im Gehirn und den Stufen der kindlichen Humorentwicklung. Weiterhin ergründen sie, was Kinder brauchen, um Humor zu verstehen.

Vielfalt und Verwandte des Lachens

Der letzte Lehrgangsblock dreht sich um echtes und unechtes Lachen, das Gelächter der Geschlechter und Witz und Optimismus als nahe Verwandte des Humors. Hier wird aufgezeigt, wie letzteres helfen kann, schwierige Situationen zu meistern und ein ganzheitliches Menschenbild aufzubauen.

Die Schwerpunkte: