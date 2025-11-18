× Erweitern © Buxtehude Museum Läuft...! - Hase und Igel im Wandel der Zeit

„Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel auf der kleinen Heide bei Buxtehude” zählt heute zu den beliebtesten deutschen Märchen. Wilhelm Schröder (1808-1878) veröffentlichte 1840 den Tierschwank erstmals anonym in niederdeutscher Sprache in seinem Hannoverschen Volksblatt. Bereits 1843 findet er sich in den Grimm’schen Märchen wieder. Die Geschichte von der listigen Igelfamilie und dem hochmütigen Hasen wurde seitdem unzählige Male nachgedruckt, übersetzt und illustriert, später auch vertont und verfilmt. Seit 2008 bildet Buxtehude den nördlichen Schlusspunkt der „Deutschen Märchenstraße“, die 2025 ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Das Buxtehude Museum nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, dem Märchen eine große Sonderausstellung zu widmen. Im Mittelpunkt stehen die vielfältigen Buchillustrationen sowie zahlreiche stadthistorische Objekte, Filmdokumente, Fotografien und frühe Brettspiele, die den Wettlauf immer wieder neu interpretieren.

Die Ausstellung wird am 18. November um 19 Uhr eröffnet und kann bis zum 16. August 2026 besucht werden. Der Eintritt ist für Besuchende bis 17 Jahre frei, Erwachsene zahlen 6 Euro.