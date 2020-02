An diesem Nachmittag entzünden Kinder ab 5 Jahren ein Lagerfeuer, fast so wie die Menschen in der Steinzeit. Dafür suchen sie sich zuerst den „Brennstoff“ für das Feuer im ULE-Wald, um. Anschließend ein leckeres Stockbrot über dem Feuer zu backen.

Die Teilnahme kostet 4 Euro zuzüglich 1 Euro Materialkosten und wird telefonisch oder unter umwelt-lernwerkstatt@stpetribremen.de angemeldet.