Lampo – ein Vierbeiner auf Reisen

Zuzia ist elf Jahre alt und hat große Träume für ihre Zukunft. Doch sie leidet an einer gefährlichen Herzkrankheit, die sie in ihrem Alltag einschränkt. Trotzdem lässt sich Zuzia die meiste Zeit nicht unterkriegen. Als der Arzt Zuzias Eltern von einer Klinik in der Schweiz erzählt, in der ihr durch eine Operation geholfen werden könnte, schöpfen alle Hoffnung. Doch wie bekommen sie das nötige Geld dafür zusammen? Mitten in dieser schweren Zeit taucht auf einmal ein großer weißer Hund auf und stellt Zuzias Leben völlig auf den Kopf. Sie nehmen ihn auf und nennen ihn Lampo. Weil Lampo es liebt, alleine mit dem Zug zu fahren und die Familie seine Reisen auf Social Media teilt, wird der Schäferhund bald zum Star. Und als darüber Zuzia Krankheit publik wird, bekommen sie von allen Seiten Hilfe, um das Geld für die OP aufzutreiben.

Der Film beruht auf einem 1967 veröffentlichten Kinderbuch von Roman Polański, der wiederum den echten Streunerhund Lampo als Vorbild nahm. Lampo durchquerte in den 1950ern von einem Bahnhof in der Toskana aus jahrelang unbeaufsichtigt und mit verschiedenen Zügen ganz Italien, kehrte aber immer nach Hause zurück.

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

P 2023, Regie: Magdalena Nieć, mit Mateusz Damięcki, Liliana Zajbert, 98 Min., FSK: 6, ab 9 Jahren