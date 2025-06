× Erweitern © Gregor Wüst/GR Land gewinnen Die Meteor auf großer Forschungsfahrt 1927

Von der Deutschen Atlantischen Expedition von 1925 bis 1927 erzählt die Mitmachausstellung im Bangert-Bau.

Wie sieht der Meeresboden aus? Gibt es dort Gold? Welches historische Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Politik herrschte in den 1920er-Jahren?

Die Sonderausstellung geht der Forschungsschifffahrt auf den Grund und lädt Gäste jeden Alters mit einem umfangreichen Begleitprogramm zum Forschen und Erforschen an Bord ein.

Vor 100 Jahren stach die "Meteor" in See, um den Südatlantik zu erforschen – eine Expedition, die Wissenschaftsgeschichte schrieb. Mit innovativen Messmethoden kartierte das Team den Meeresboden, analysierte Strömungen und wagte sogar den Versuch, Gold aus dem Ozean zu gewinnen. Doch die Forschungsfahrt diente nicht nur der Wissenschaft: Sie war auch ein Mittel, um Deutschlands internationale Präsenz nach dem Ersten Weltkrieg zu stärken.

Die Ausstellung nimmt Gäste mit an Bord, wo sie den Expeditionsalltag vor 100 Jahren unter extremen Bedingungen nachempfinden können. Die Besucher:innen dürfen originale Messgeräte und Seekarten entdecken und können über interaktiven Medien in die Forschungsarbeit von damals eintauchen. Mittels einer digitale Karte lässt sich die Route nachvollziehen, während Tagebucheinträge Einblicke in das Leben auf See geben.

Zu sehen bis 26. April 2026. Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren frei.