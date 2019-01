Die Sonderausstellung „Land – Küste – Meer“ greift diverse Fragen auf und erzählt Geschichten aus den naturkundlichen Sammlungen der elf Museen des Museumsverbunds der Nord- und Ostsee Region. Was zeichnet die Arbeit von Naturkundemuseen aus, welche Aufgaben haben sie und wozu dienen die ganzen wissenschaftlichen Sammlungen? Auch Fossilien sind hier zu bestaunen, denn diese geben Einblicke in eine Welt vor unserer Zeit und zeigen den Wandel im Lauf der Erdgeschichte. Der Mensch hat diese Welt verändert. In manchen Regionen der Welt waren die Auswirkungen seines Handelns so dramatisch, dass die einheimische Tierwelt sich stark veränderte oder Arten ganz ausstarben. In Museumssammlungen finden sich Zeugnisse über diese Veränderungen. Hier erhält der Besucher Einblicke in die Schatzkammer des Nordens.

Die Ausstellung läuft bis zum 03.November 2019 und kann dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Kinder ab 7 Jahren zahlen 2 Euro und Erwachsene 6 Euro Eintritt.