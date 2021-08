Landwirtschaft im Wandel

Beim Thementag erleben die Museumsgäste, wie die Menschen in den letzten Jahrhunderten auf dem Land arbeiteten. Sie sind mit dabei, wenn Experten ihre Landmaschine vorführen und gerne ihre Fragen beantworten. Ein Highlight ist der Lanz Bulldog, eine Dampflokomobile, die früher zum Dreschen benutzt wurde. Bei den Führungen in der neue entstehenden "Königsberger Straße" sehen Besucher:innen, wie sich die Menschen in der Nachkriegszeit selbst versorgten und was in ihren eigenen Nutzgärten wuchs. Die Geschichte der Motorisierung auf dem Lande wird im Argrarium behandelt.

Natürlich kommen auch die Kinder auf ihre Kosten. Sie bestimmen Getreidekörner und gestalten daraus ein Mandala. Außerdem versuchen sie sich beim Dreschen per Hand.

Der Museumsgasthof Stoof Mudders Kroog sorgt für das leibliche Wohl. Kaffee und Kuchen gibt es im Rösterei-Café Koffietied.

Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei; Erwachsene zahlen 9 Euro.