Wenn Werkstore sich öffnen und Maschinen zum Anfassen nah rücken, wird Wirtschaft zum Erlebnis: Am 10. Juni bringt die Lange Nacht der Industrie Menschen dorthin, wo sonst nur gearbeitet wird – mitten in Produktionshallen, Entwicklungsräume und Hightech-Umgebungen.

Sechs Unternehmen aus Bremen und Umgebung geben exklusive Einblicke in ihre Abläufe und zeigen, wie vielfältig moderne Industrie heute ist: von Schiffbau über Kaffeeveredelung bis hin zu Hightech-Elektronik. Mit dabei sind unter anderem die Firmen Lürssen Werft, Rheinmetall Electronics, Thermo Fisher Scientific und weitere spannende Betriebe der Region.

Für Familien, Schulklassen und alle Neugierigen wird der Abend zur Entdeckungstour: Wie entsteht ein Produkt? Welche Berufe gibt es hinter den Kulissen? Und wie sieht eigentlich der Arbeitsplatz der Zukunft aus?

Besonders für Jugendliche in der Berufsorientierung ist das ein echter Perspektivwechsel – weg vom Klassenzimmer, rein in echte Arbeitswelten. Und ganz nebenbei vielleicht der erste Schritt Richtung Ausbildung oder Studium.

Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur mit Anmeldung per kostenfreier APP möcglich. Alle Infos dazu auf der Veranstaltungswebseite.