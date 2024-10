Lange Nacht der Meere

× Erweitern © DSM Schiffswelten. Der Ozean und wir

Das DSM lädt in der abendlich erleuchteten Dauerausstellung „Schiffswelten – Der Ozean und wir“ erstmals zu einer langen Nacht mit Lesung, maritimem Stummfilm mit Livemusik und Sea Sounds unterm Walskelett ein.

Die Schriftstellerin und Trägerin des Georg-Büchner-Preises, Felicitas Hoppe, hat ihre Erfahrungen als Passagierin an Bord eines Frachtschiffes in dem Roman „Pigafetta“ verarbeitet und stellt das Buch ab 18.30 Uhr vor. Im maritimen Ambiente der Schiffswelten erzählt sie humorvoll und augenzwinkernd von ihrer Seereise, die viele Fragen aufwarf: Warum scheint niemand zu wissen, was sich in den Containern befindet, die das Schiff geladen hat? Warum will der ruhelose Kapitän unbedingt von Bord gehen? Und warum hat der Koch für die vielen Monate bloß ein einziges Kochbuch dabei?

Das Jazz-Quartett um Simon Quinn vertont ab 20 Uhr den semidokumentarischen Stummfilm „Brüder“, der Ende der 1920er-Jahre unter der Regie von Werner Hochbaum gedreht wurde. Der Streifen thematisiert den Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1896/97 und verrät viel über die Arbeitsbedingungen in der maritimen Wirtschaft jener Zeit.

DSM-Kurator Dr. Sven Bergmann bittet ab 22 Uhr zu Meeressounds unter das Walskelett und macht hörbar, wie sehr das Meer die Popmusik geprägt hat.

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Ticketvorbestellungen unter besucherservice@dsm.museum

