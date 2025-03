× 1 von 2 Erweitern © Botanika × 2 von 2 Erweitern © botanika Das grüne Ferienquiz, botanika Prev Next

Was hört man, wenn man im Dunkel der Nacht durch den Dschungel streift? Wie fühlen sich die Blätter verschiedener Rhododendron-Arten an? Und welche Farben und Formen der Natur sieht man in den asiatischen Landschaften?

Die Lange Nacht der Bremer Museen im "Grünen Science Center" steht 2025 unter dem Motto „Vielfalt für alle Sinne“ mit einem abwechslungsreichen Programm:

18 bis 24 Uhr, Sinnesreise durch die Mitmach-Angebote: An interaktiven Themeninseln auf dem Weg durch asiatische Landschaften lernen die Besucher:innen Rhododendron, Tee, Schmetterlinge und asiatische Kulturen genauer kennen. Erlebnisse zum Sehen, Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken für Klein und Groß!

18:30 bis 19:15 Uhr, Die Technik hinter den Tropen: Wie sorgt Technik für Dschungel-Feeling? Bei der Führung blicken Neugierige hinter die Kulissen und erzeugen Nebel in Borneos Bergwald, entdecken die Maschinen hinter dem Himalaya-Wasserfall und erfahren, wie mit moderner Gebäudeleittechnik tropisches Klima entsteht.

19 bis 19:30 Uhr, 21 bis 21:30 und 23 bis 23:30 Uhr, SINNsationell: Illusion oder Realität? In der interaktiven Show gehen die Besucher:innen ihrer eigenen Wahrnehmung auf den Grund: Blätter, die auf der Zunge prickeln, verblüffende Farbtäuschungen und viele weitere Phänomene, die die Sinne überraschen. Erfahrt, was wirklich hinter den Illusionen steckt.

22 bis 24 Uhr, Nachts im Tropenhaus: Mit Taschenlampe ausgestattet, tauchen die Besucher:innen in die magische Dschungelatmosphäre ein. Hörst du Frösche quaken und entdeckst du Nachtfalter? In der Dämmerung entfalten die Sinne eine neue Schärfe. Bitte eine Taschenlampe mitbringen.

18 bis 24 Uhr, Hofgartengenuss: Das Bistro im Hofgarten verwöhnt mit leckeren Snacks und Getränken. Entspannte Musik und die gemütliche Zeltatmosphäre bieten einen perfekten Rahmen, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen.

Eintritt für die Lange Nacht der Museen Bremen

kostet 14 Euro, ermäßigt 10 Euro

für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist er kostenfrei

Eintrittsbänder sind im Laufe des Aprils bei den beteiligten Museen und Ausstellungshäusern sowie in der Bremen-Information Böttcherstraße und den Pressehäusern erhältlich.

Online-Tickets gibt es ab April auf langenachtbremen.de

