Lange Nacht der Museen: Buttons und Quadranten

Zur Langen Nacht öffnen 29 Museen, Ausstellungshäuser und Galerien in Bremen und Bremen Nord unter dem Thema „Vom Hören Sehen“ im Rahmen von „klangfrisch 2022 Bremen – Stadt der Musik“ ihre Türen bis in den frühen Morgen.

Für Kinder und Jugendliche gibt es im Focke-Museum ein Praxis-Angebot im Rahmen der Sonderausstellung rund um das Thema Navigation: Die jungen Besucher:innen können Papier-Quadranten und Buttons in der Werkstatt fertigen.

Ein Eintrittsband für das Handgelenk öffnet die Türen zu den Häusern und gilt zwischen 17 Uhr und 3 Uhr morgens auch als Fahrschein für die BSAG und VBN Busse und Bahnen im Tarifgebiet 1. Zusätzlich sind auf der Weser in Bremen und Bremen-Nord Shuttle-Schiffe unterwegs und eine historische Straßenbahn dreht ihre Runden durch die Stadt und verbindet Museen und Ausstellungsorte.

Die Eintrittsbänder sind in den beteiligten Museen und Ausstellungshäusern, in der Tourist-Information in der Böttcherstraße, im Pressehaus Martinistraße, bei der Norddeutschen und online beim Nordwest-Ticket erhältlich.

Weitere Informationen und die komplette Programmbroschüre als PDF gibt es unter https://www.bremen.de/die-lange-nacht-der-museen