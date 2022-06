Lange Nacht der Museen: Rätselhaftes

× Erweitern Foto: Joachim Koetzle, Sammlung Schulmuseum Bremen Trau keinem über 30

Zur Langen Nacht öffnen 29 Museen, Ausstellungshäuser und Galerien in Bremen und Bremen Nord unter dem Thema „Vom Hören Sehen“ im Rahmen von „klangfrisch 2022 Bremen – Stadt der Musik“ ihre Türen bis in den frühen Morgen.

Im Schulmuseum entdecken mit einem kleinen escape-book Rästselhaftes zur Schulgeschichte, und im historischen Klassenzimmer heit es: Grade sitzen, Ohren spitzen: Eine kurze Zeitreise gibt Einblicke in den Schulalltag um 1900.

Ein Eintrittsband für das Handgelenk öffnet die Türen zu den Häusern und gilt zwischen 17 Uhr und 3 Uhr morgens auch als Fahrschein für die BSAG und VBN Busse und Bahnen im Tarifgebiet 1. Zusätzlich sind auf der Weser in Bremen und Bremen-Nord Shuttle-Schiffe unterwegs und eine historische Straßenbahn dreht ihre Runden durch die Stadt und verbindet Museen und Ausstellungsorte.

Die Eintrittsbänder sind in den beteiligten Museen und Ausstellungshäusern, in der Tourist-Information in der Böttcherstraße, im Pressehaus Martinistraße, bei der Norddeutschen und online beim Nordwest-Ticket erhältlich.

Weitere Informationen und die komplette Programmbroschüre als PDF gibt es unter https://www.bremen.de/die-lange-nacht-der-museen