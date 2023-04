Lange Nacht der Museen: Lieblinge

× Erweitern © Universum Bremen Universum Bremen, Blitze umleiten an der Plasmakugel

Das Experimentier- und Erlebnismuseum feiert eine Nacht lang die Highlights und Herzstücke der Besucher:innen:

So können die Besucher:innen allein oder im Team große Kettenreaktions-Maschinen bauen und in Gang setzen. Ab 18:15 Uhr starten stündlich Best-of-Führungen zu den Lieblings-Stationen von und mit dem Ausstellungsmacher und wissenschaftlichen Leiter Dr. Tobias Wolff. In den stündlichen Best ofs führt Mitarbeiter Lennart ab 18:30 Uhr seine absoluten Lieblings-Experimente aus verschiedenen Science Shows vor – von Schall bis Schleuderbrett. Im Wolkenkuckucksheim gibt es auf 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche Werkstätten, Ecken und Nischen für die Verwirklichung eigener Ideen. Und in der Silent Kinder Disco wird von 18 bis 21 Uhr mit Kopfhörern losgetanzt! Da wird der Universaal zur Disko und lädt kleine und große Musikfans ein, das Tanzbein zu schwingen ohne dabei zu wissen, was die anderen Partygäste gerade hören. Im Anschluss startet die Silent Disco für Erwachsene. Der Außenbereich ist ebenso wie das Museum bis 23 Uhr geöffnet.

Eintritt frei.

­­­

­­