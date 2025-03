Vaiana und Maui – Fact or Fiction?

× Erweitern © Übersee Museum Der blaue Kontinent - Inselwelt im Pazifik

Wer die Disney-Filme „Vaiana“ gesehen und sich gefragt hat, was daran wirklich stimmt und wo ins Blaue geraten wurde, ist bei dieser Entdeckungsreise um 18:30 Uhr richtig. Rund um den Inselberg in der neuen Ausstellung „Der blaue Kontinent“ spüren Kinder und Eltern den echten Objekten aus dem Film nach.

Von 18:30 bis 20:30 Uhr werden die Besucher:innen in der Buttonfabrik kreativ und gestalten ihren eigenen Übersee-Button, den sie als Erinnerung mit nach Hause nehmen können.

Von 18:30 bis 22 Uhr entstehen in den Workshops recycelte Insekten. Die Teilnehmenden gestalten die Welt der Insekten und Spinnentiere noch bunter. Aus allem, was sich finden lässt, bauen sie phantasievolle Recycling-Insekten – inspiriert von den Insekten in der Sammlung des Museums. Empfohlen ab 6 Jahren, am besten mit Begleitung.

Eintritt für die Lange Nacht der Museen Bremen

kostet 14 Euro, ermäßigt 10 Euro

für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist er kostenfrei

Eintrittsbänder sind im Laufe des Aprils bei den beteiligten Museen und Ausstellungshäusern sowie in der Bremen-Information Böttcherstraße und den Pressehäusern erhältlich.

Online-Tickets gibt es ab April auf langenachtbremen.de

