Lars – der kleine Eisbär

Der kleine Eisbär Lars lebt mit seiner Familie und seinen Freunden am Nordpol. Immer wieder erlebt Lars spannende Abenteuer. Diesmal rettet er Wale nicht nur vor den Walfängern, sondern auch aus einer großen Not, in die sie durch das Abschmelzen eines Gletschers geraten sind. Besucher:innen ab 5 Jahren erfahren, warum Eisbären kleine Ohren haben, wieso ihnen immer warm ist und was das Abschmelzen des Meereises in der Arktis für Folgen für die Bären hat.

Bei der Planetariumsshow werden Bilder auf die Innenseite der Kuppel projiziert und dazu eine Geschichte erzählt. Der Eintritt beträgt 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene.