Lars ist LOL

Die berührende Geschichte nach eine norwegischen Kinderbuch zeigt den inneren Konflikt zwischen Freundschaft und Gruppenzwang und die Bedeutung von Vielfalt und sozialer Inklusion.

Grundschülerin Amanda freut sich nach den Sommerferien schon auf den ersten Schultag. Denn es ist Tradition, dass sich die älteren Jahrgänge um diejenigen kümmern, die zum ersten Mal in die Schule gehen. Ihre Klassenlehrerin hat für Amanda aber noch eine spezielle Aufgabe vorgesehen, denn es gibt einen neuen Mitschüler in ihrer eigenen Klasse: Sie soll der „Buddy“ für Lars werden, der auch 12 Jahre alt ist und das Downsyndrom hat. Obwohl Amanda nicht weiß, ob sie das hinkriegen kann, nimmt sie die Aufgabe an. Lars ist wie sie auch Harry-Potter-Fan, und so treffen die beiden sich öfter und verkleiden sich.

Als sich Amanda und Lars richtig anfreunden, möchte Amanda jedoch nicht, dass ihre Mitschüler:innen das mitbekommen, schon gar nicht Adam, in den sie verliebt ist...

Der Eintritt zum KoKi-Familienkino kostet 3 Euro.

NOR 2023, Regie: Eirik Sæter Stordahl, mit Lilly Winger Schmidt, Adrian Øverjordet Vestnes, Norah Lulu Ali-Amoafo, 88 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 9 Jahren