Lars ist LOL

In dieser berührenden Geschichte zeigt der norwegische Regiesseur Eirik Sæter Stordahl den inneren Konflikt zwischen Freundschaft und Gruppenzwang und die Bedeutung von Vielfalt und sozialer Inklusion. Nach dem Kinderbuch von Iben Akerlie.

Die Grundschülerin Amanda freut sich nach den Sommerferien schon auf den ersten Schultag. Denn es ist Tradition in der Schule, dass sich die älteren Jahrgänge um diejenigen kümmern, die zum ersten Mal in die Schule gehen. Ihre Klassenlehrerin hat für Amanda aber noch eine spezielle Aufgabe vorgesehen, denn es gibt einen neuen Mitschüler in ihrer eigenen Klasse: Sie soll der „Buddy“ für Lars werden, der auch zwölf Jahre alt ist und das Downsyndrom hat. Obwohl Amanda nicht weiß, ob sie das hinkriegen kann, nimmt sie die Aufgabe an. Lars ist wie sie auch Harry-Potter-Fan, und so treffen die beiden sich öfter bei ihm zu Hause und verkleiden sich. Als sich Amanda und Lars richtig anfreunden, möchte Amanda jedoch nicht, dass ihre Mitschüler:innen das mitbekommen. Denn Lars wird in der Schule gemobbt und sie hat Angst, dass ihr das auch passiert. Und sie möchte sich nicht vor Adam blamieren, in den sie verliebt ist.

NOR 2023, Regie: Eirik Sæter Stordahl, mit Lilly Winger Schmidt, Adrian Øverjordet Vestnes, Norah Lulu Ali-Amoafo, 88 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 9 Jahren