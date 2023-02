Lasershow Classic Lights

× Erweitern © phaeno Achtung Laser

Faszinierend und bewegend!

In der Lasershow zu klassischen Stücken Peer Gynt von Edvard Grieg und Danse Macabre von Camille Saint-Saens erleben Sie faszinierende, dreidimensionale Lichtskulpturen und bewegende Effekte. Die Lasershow findet im Februar und März an Wochenenden und Feiertagen, sowie in den niedersächsischen Schulferien statt. Tickets können vor Ort an der Kasse erworben werden, entweder einzeln für 4€ oder zusätzlich zum Tagesticket für 2€.

Uhrzeiten 12:15 Uhr, 13:45 Uhr und 15:15 Uhr

Hinweise vom Veranstalter: Der Zugang zum Wissenschaftstheater ist NICHT barrierefrei; geeignet für Kinder ab 5 Jahren