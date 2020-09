Lass dein Licht leuchten

In den Herbstferien erhalten Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren die Gelegenheit, zu zeigen wer sie sind und was sie können und was sie strahlen lässt. Ob Musik, Tanz, Kunst, Theater, Akrobatik, Denksport oder etwas ganz anderes, alles ist möglich und alle Fähigkeiten, die die Teilnehmenden mitbringen und am Ende der Woche präsentieren möchten, sind willkommen. Die Aktion läuft täglich bis zum 16. Oktober.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung.

Das Projekt wird gefördert von KULTUR MACHT STARK. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen ist die Anzahl der TeilnehmerInnen auf 10 begrenzt. Ob ein Mittagessen angeboten werden kann, wird derzeit noch geprüft.