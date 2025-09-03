Lass uns mit den Toten tanzen

Pia Klemp ist Schriftstellerin und Kapitänin. Seit Jahren engagiert sie sich für politische und gesellschaftliche Themen – auf dem Meer und an Land. An Bord von Meeresschutz-Organisationen und als Kapitänin in der zivilen Seenotrettung kämpft sie für Menschen- und Tierrechte. Ihre Erfahrungen, Gedanken und Überzeugungen bringt sie auch in ihren gesellschaftskritischen Romanen zum Ausdruck.

Heute liest sie im Rahmen der Aktionswochen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung für alle ab 12 Jahren aus ihren Buch. Im Anschluss folgt ein Gespräch mit der Autorin.

Kostenfreie Tickets sind auf kulturbuero-bremen-nord.de erhältich.