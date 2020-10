× Erweitern Lassie - Eine abenteuerliche Reise

Weil Flos Familie in eine kleinere Wohnung ziehen muss, in der keine Tiere erlaubt sind, kommt die Hündin Lassie in die Obhut des Grafen von Sprengel und dessen Enkelin Priscilla. Diese beiden nehmen sie mit an die Nordsee, wo sie bald die Flucht ergreift. Für Lassie beginnt eine abenteuerliche Reise quer durch Deutschland – zurück zu Flo im bayrischen Dorf.

Eintritt: 3 Euro

Abenteuer, D 2019. Regie: Hanno Olderdissen, mit: Nico Marischka, Bella Bading, Anna Maria Mühe, 96 min.