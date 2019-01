Irina Becker Comida Latina Bremen - Lateinamerikanisches Foodfestival

Das Latin-Street-Food- und Kultur-Festival „Cominda Latina“ kommt nun auch nach Bremen. Die Besucher erwartet lateinamerikanisches Essen, Musik und Tanz direkt am Wasser. Über 20 Aussteller, ein Kinderprogramm, Live-Auftritte und DJs mit rhythmischer Musik gestalten dieses Foodfestival in ein multikulturelles Familienevent. Unter dem Motto Lateinamerika an einem Tag erleben wird hier ein kultureller Austausch geschaffen. Im Indoor-Bereich erwartet die Besucher eine Bühne mit einem bunten Rahmenprogramm sowie Ausstellern mit handwerklichen Erzeugnissen.

In der Outdoor Area gibt es neben weiteren Ausstellern diverse Aktivitäten für die kleinen Besucher.