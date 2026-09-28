Laternen basteln

An diesem Abend basteln Eltern kinderfreundliche Laternen für die Kleinen. Das Besondere: Mama oder Papa kommen ganz ohne den Nachwuchs. Das sorgt für eine gemütliche, ruhige Atmosphäre, in der kreative Ideen ohne Unterbrechung wachsen können. Ganz nebenbei bietet der Abend Raum für nette Gespräche unter Eltern.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach Anmeldung per WhatsApp unter 0173 8250461 oder per E-Mail an info@derkullerbauch.de