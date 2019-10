Laternenbasteln

× Erweitern Laternen- und Fackelumzug

"Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“ – am 8. November ziehen wieder Kinder und Familien durch ganz Bremen, um mit ihren bunten Laternen gemütliche Stimmung in die herbstliche Stadt zu bringen. Wer noch keine Laterne hat, der kann bereits am Montag, den 28. Oktober 2019, gemeinsam mit anderen Kindern kreativ werden:

Im Einkaufszentrum Berliner Freiheit lädt das Bürgerzentrum Neue Vahr zum Laternebasteln ein, bei dem jeder seine eigene Laterne kreieren kann.

Am Freitag, den 8. November 2019, ist es dann so weit: Mit Musik, Tanz und Fackeln geht es gemeinsam auf eine kleine Laternenwanderung. Dazu gibt es Bratwurst, Popcorn, Kinderpunsch, Kinderschminken und natürlich jede Menge Laternelieder – das wird ein echtes Laternelauf-Event!