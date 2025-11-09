Der Verein Findorffer Geschäftsleute veranstaltet einen Laternenlauf durch den Stadtteil. Am Treffpunkt Findorffmarkt startet die Veranstaltung mit einem etwa halbstündigen Musikprogramm mit Raimund Michels. Hier ist ausdrücklich Mitsingen erwünscht. Anschließend verläuft der Weg über die Karlshafener und die Bamberger Straße zum Findorffer Winterdorf im Jan-Reiners-Park, wo Raimund Michels zu einem musikalischen Abschluss einlädt. Anschließend locken Speisen und Getränke im Winterdorf.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.